Exposition « La classe, l’oeuvre », Musée des beaux-arts Denys Puech, Rodez

Exposition « La classe, l’oeuvre » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Denys Puech Aveyron

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée Denys-Puech présentera à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la création des élèves de la classe de CM2 de l’école Cambon, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

Les élèves de l’école Cambon ont explorés les rues de Rodez pour découvrir la statuaire publique de Denys Puech. Accompagnés par la médiatrice du musée, les enfants ont créé une carte sensible de leur quartier : un parcours mêlant mémoire, émotions et regard personnel sur le patrimoine urbain. Un voyage artistique unique à contempler lors de la Nuit des musées !

Musée des beaux-arts Denys Puech Place Clemenceau, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738220 https://musee-denys-puech.rodezagglo.fr Le musée possède 306 œuvres de Puech, en grande partie données par l’artiste. Ce fonds d’atelier permet de présenter toutes les étapes de la création d’une sculpture, du dessin préparatoire aux tirages en bronze, en passant par les esquisses en terre cuite et les plâtres. Le musée possède aussi une belle collection de peinture ancienne (écoles française, flamande et hollandaise) issue de la donation Gibert. Artistes régionaux : le graveur Eugène Viala, le peintre et orientaliste Maurice Bompard et de nombreux autres artistes régionaux sont également présents dans les collections. Sculptures, un regard contemporain : depuis 1987, le musée Denys-Puech s’ouvre à la création contemporaine.

Le musée Denys-Puech présentera à l’occasion de la Nuit européenne des musées, la création des élèves de la classe de CM2 de l’école Cambon, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

©Ministère de la culture