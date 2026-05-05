Performance Théâtrale : La Cie A propose une expérience immersive, Musée Soulages, Rodez

Performance Théâtrale : La Cie A propose une expérience immersive Samedi 23 mai, 20h00 Musée Soulages Aveyron

accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La cie A s’installe au musée Soulages pour la soirée et proposera une performance théâtrale, musicale et dansée, déployée en plusieurs temps forts dans les salles au fil de la soirée.

Pierrot Corpel, metteur en scène et musicien, propose une expérience musicale et immersive où le théâtre invisible s’invite à travers des citations de Pierre Soulages. Des danseuses apparaissent, s’installent, puis disparaissent, oscillant entre immobilité et mouvement, tension et relâchement, se jouant des contrastes.

La musique électronique, pensée comme une esthétique contemplative, invite à dialoguer avec les œuvres, en écho aux noirs vibrants de lumière de Pierre Soulages et aux horizons silencieux de Hiroshi Sugimoto. Ouvrant un espace d’imaginaire, chaque son devient une tentative de reprendre la mélodie du visible, de traverser ses abstractions, pour explorer le temps et l’espace, l’ombre et la lumière.

Musée Soulages Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 33565738260 https://musee-soulages-rodez.fr Le musée abrite la plus importante collection au monde d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages (1919-2022), né à Rodez : des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix, l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de Sèvres et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.

En 2020 puis en 2023, le musée s’est enrichi de dons d’importance : il offre désormais un panorama de 1934, premières œuvres figuratives, jusqu’à la dernière œuvre peinte par l’artiste le 15 mai 2022.

Le musée est également doté d’une vaste salle d’exposition temporaire conçu pour accueillir des événements de portée internationale et nationale

Dessiné et conçu par les architectes Catalans RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), résolument de son temps, le bâtiment se déploie sur plus de 6 000m².

Nuit européenne des musées

©Musée Soulages