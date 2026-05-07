fête pour les 1 an de la Maison du vélo de Rodez et remise des prix du Challenge Mission vélotaf rue eugène loup Rodez

Rodez

fête pour les 1 an de la Maison du vélo de Rodez et remise des prix du Challenge Mission vélotaf

rue eugène loup maison du vélo Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les 1 an de la Maison du Vélo animations gratuites, show trial, parcours enfant, ateliers, goûter à 16 h et remise des prix du challenge Mission Vélotaf dès 18 h, suivie d’un buffet convivial et d’un moment d’échange.

À l’occasion des 1 an de la Maison du Vélo aux anciens haras de rodez, nous vous invitons à partager une journée festive et conviviale autour du vélo et des mobilités douces !

Durant tout l’après-midi, de nombreuses animations gratuites seront proposées pour petits et grands des démonstrations de show trial, un parcours vélo pour les enfants, un atelier mécanique pour apprendre les bases de l’entretien de son vélo, ainsi qu’un stand d’information pour découvrir les actions de l’association. Les plus jeunes pourront également profiter d’un espace coloriage et création. Un goûter sera offert à tous à partir de 16 h.

À partir de 18 h, les entreprises participantes au challenge Mission Vélotaf seront accueillies pour une soirée conviviale. Le président de l’association prendra la parole afin d’introduire la cérémonie, suivie de la remise des prix du challenge. La soirée se poursuivra autour d’un buffet convivial et d’un moment d’échange entre participants, partenaires et bénévoles. .

rue eugène loup maison du vélo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 67 35 00 73 animation@velociterodezaveyron.fr

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English :

The 1-year anniversary of the Maison du Vélo: free events, show trial, children?s trail, workshops, afternoon tea at 4pm and the Mission Vélotaf challenge prize-giving ceremony at 6pm, followed by a convivial buffet and discussion.

L’événement fête pour les 1 an de la Maison du vélo de Rodez et remise des prix du Challenge Mission vélotaf Rodez a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)