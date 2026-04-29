Rodez

Stabat Mater

5 Rue de la Madeleine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le choeur adulte du Conservatoire, accompagné au piano par Nicolas Dru, interprète un programme Majestueux autour de deux oeuvres magistrales de Dvorak er Pergolesi.

Le Stabat mater de Dvorak, fresque musicale puissante et recueillie qui met en musique la douleur, la compassion, et l’espérance contenues dans le célèbre poème médiéval.

Le Stabat mater de Pergolesi, oeuvre majeure du répertoire baroque religieux qui se distingue par son expressivité et son intensité émotionnelle.

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5 Rue de la Madeleine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 87 12 50

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English :

The Conservatoire’s adult choir, accompanied on piano by Nicolas Dru, performs a Majestic program featuring two masterworks by Dvorak and Pergolesi.

L’événement Stabat Mater Rodez a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)