Rodez

Médiation au cœur de la foret

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Reconnectez vous à l’essentiel.

Bain de foret, médiation guidée, bols tibétains. Prévoir un coussin, plaid, vêtements chauds, de l’eau.

Lieu précis communiqué à l’inscription et possibilité de co-voiturage.

Boisson chaude incluse. 25 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Reconnect with what’s essential.

L’événement Médiation au cœur de la foret Rodez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)