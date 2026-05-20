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Médiation au cœur de la foret Rodez

Médiation au cœur de la foret Rodez

Médiation au cœur de la foret Rodez samedi 13 juin 2026.

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Rodez

Médiation au cœur de la foret

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Reconnectez vous à l’essentiel.
Bain de foret, médiation guidée, bols tibétains. Prévoir un coussin, plaid, vêtements chauds, de l’eau.
Lieu précis communiqué à l’inscription et possibilité de co-voiturage.
Boisson chaude incluse. 25  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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L’événement Médiation au cœur de la foret Rodez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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