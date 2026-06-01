Rodez

Comédie musicale live sister act

17 Bd du 122e Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

L’école de danse Nadège Cayron, avec la participation du Rodez Gospel Choir, vous propose la Comédie Musicale Live Sister Act .

Préparez-vous à vivre une soirée haute en couleur avec SISTER Act, une comédie musicale live inspirée de l’univers du célèbre spectacle. Portée par les élèves de l’École de Danse Nadège Cayron, cette création originale mêle avec énergie danse, théâtre et chant pour offrir un moment festif et familial.

Entre humour, émotions, chorégraphies dynamiques et performances vocales entraînantes, les artistes vous embarquent dans une aventure pleine de bonne humeur, où les valeurs de partage, d’amitié et de solidarité résonnent au rythme du gospel. Avec la participation exceptionnelle du Rodez Gospel Choir, le spectacle promet des instants vibrants et une ambiance inoubliable.

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, à découvrir à l’Amphithéâtre de Rodez.

Billeterie https://www.oandb.fr/fr/event/sister-act-2026 .

17 Bd du 122e Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 83 18 57 20

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English :

The Nadège Cayron Dance School, in collaboration with the Rodez Gospel Choir, presents the live musical Sister Act.

L’événement Comédie musicale live sister act Rodez a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)