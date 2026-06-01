Revisiter le Palais de justice de Rodez et la prison d’Espalion à travers les archives Rodez mercredi 17 juin 2026.

Rodez

Revisiter le Palais de justice de Rodez et la prison d’Espalion à travers les archives

25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le Palais de justice de Rodez et la prison cellulaire d’Espalion deux édifices à revisiter par les archives, par Monique Dugué-Boyer.

Le Palais de justice de Rodez et la prison cellulaire d’Espalion témoignent d’un passé de presque deux siècles. Leur construction et leur histoire sont richement documentées par les archives et la presse de l’époque. Pour autant, ils restent perçus au travers d’écrits souvent partisans, voire erronés.

S’il importe de corriger quelques informations, les revisiter sous l’angle des archives nous permet de questionner les choix qui ont présidé à leur construction.

La communication proposée vise à établir un contexte et à définir le sens des choix architecturaux de ces deux édifices, au-delà de leur perception ou d’une étiquette stylistique. .

25 Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 65 33 archives@aveyron.fr

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English :

The Rodez Law Courts and the Espalion Cellular Prison: two buildings revisited through archives, by Monique Dugué-Boyer.

L’événement Revisiter le Palais de justice de Rodez et la prison d’Espalion à travers les archives Rodez a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)