Collecte de sang Maison du don de Rodez Rodez

Rodez

Collecte de sang

Maison du don de Rodez BP3210 Avenue de l’Hôpital CHU Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

A l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, l’Etablissement français du sang organise une collecte de sang avant l’été pour créer un élan collectif.

Si juin est le mois de la célébration, c’est aussi celui de la préparation, car l’été approche, et avec lui, un défi récurrent continuer à collecter du sang alors que les donneurs partent en vacances. Chaque jour, des vies dépendent des produits sanguins issus de vos et malheureusement, la maladie ne prend jamais de pause. Alors pendant le mois de juin, l’Etablissement français du sang vous accueille, vous, vos proches et tous ceux qui le veulent, sur les nombreuses collectes de sang organisées dans la région. L’occasion idéale d’unir nos forces pour assurer les besoins en sang des patients !

Qui peut donner ?

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

Les principales conditions pour donner son sang : être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de :

24H après un traitement carie ou détartrage ;

7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ;

14 jours après un épisode infectieux ;

4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ;

4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme.

6 mois après un accouchement .

Maison du don de Rodez BP3210 Avenue de l’Hôpital CHU Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

To mark World Blood Donor Day, the Etablissement Français du Sang is organizing a pre-summer blood drive to create a collective momentum.

L’événement Collecte de sang Rodez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)