Informations pratiques

Rodez

Meditation à Layoule

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Offrez-vous une parenthèse de calme et de bien-être cet été à Layoule, Rodez.

Séances de méditation, sophrologie et bols tibétains tous les jeudis de l’été, ouvertes à tous dès 14 ans.

Prenez un moment pour vous reconnecter à l’essentiel dans un cadre apaisant et naturel.

Cet été, retrouvez des séances de méditation mêlant sophrologie et sons de bols tibétains pour un véritable voyage intérieur, propice à la détente, au lâcher-prise et à l’harmonie du corps et de l’esprit. 15 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Treat yourself to a moment of calm and well-being this summer at Layoule, Rodez.

Meditation, sophrology and Tibetan bowl sessions every Thursday throughout the summer, open to everyone aged 14 and over.

L’événement Meditation à Layoule Rodez a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)