Meditation à Layoule Rodez
jeudi 2 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Meditation à Layoule
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Offrez-vous une parenthèse de calme et de bien-être cet été à Layoule, Rodez.
Séances de méditation, sophrologie et bols tibétains tous les jeudis de l’été, ouvertes à tous dès 14 ans.
Prenez un moment pour vous reconnecter à l’essentiel dans un cadre apaisant et naturel.
Cet été, retrouvez des séances de méditation mêlant sophrologie et sons de bols tibétains pour un véritable voyage intérieur, propice à la détente, au lâcher-prise et à l’harmonie du corps et de l’esprit. 15 .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Treat yourself to a moment of calm and well-being this summer at Layoule, Rodez.
Meditation, sophrology and Tibetan bowl sessions every Thursday throughout the summer, open to everyone aged 14 and over.
L’événement Meditation à Layoule Rodez a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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