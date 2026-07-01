UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ ! Rodez

vendredi 24 juillet 2026 · Rodez

Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ ! Rodez

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Esplanade des rutènes
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ !

Esplanade des rutènes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 24 juillet 2026, avant-première au CGR de Rodez ! Dès 18h30, exposition de voitures de collection et supersportives sur le parvis, puis projection à partir de 20h30 de On ira rouler chez vous étape 1 Le nord Aveyron . Prix libre.
Après Mur-de-Barrez et Paris, On ira rouler chez vous clôture sa tournée d’avant-premières au CGR de Rodez le vendredi 24 juillet 2026. Dès 18h30, exposition de voitures de collection et supersportives sur le parvis du cinéma, en partenariat avec Bonnefis Automobile. À partir de 20h30, projection du pilote tourné dans le Nord-Aveyron à l’automne 2025, réalisé par Pierre Antonio et produit par le JustPlaying Studio, suivie d’un échange. Entrée à prix libre, réservation sur justplayingstudio.com.   .

Esplanade des rutènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie   event@justplayingstudio.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, July 24, 2026, preview screening at the CGR in Rodez! Starting at 6:30 p.m., an exhibition of classic and super sports cars on the plaza, followed by a screening at 8:30 p.m. of “On ira rouler chez vous Stage 1: Northern Aveyron.” Admission is pay-what-you-want.

L’événement Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ ! Rodez a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)