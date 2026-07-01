Informations pratiques

Rodez

Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ !

Esplanade des rutènes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet 2026, avant-première au CGR de Rodez ! Dès 18h30, exposition de voitures de collection et supersportives sur le parvis, puis projection à partir de 20h30 de On ira rouler chez vous étape 1 Le nord Aveyron . Prix libre.

Après Mur-de-Barrez et Paris, On ira rouler chez vous clôture sa tournée d’avant-premières au CGR de Rodez le vendredi 24 juillet 2026. Dès 18h30, exposition de voitures de collection et supersportives sur le parvis du cinéma, en partenariat avec Bonnefis Automobile. À partir de 20h30, projection du pilote tourné dans le Nord-Aveyron à l’automne 2025, réalisé par Pierre Antonio et produit par le JustPlaying Studio, suivie d’un échange. Entrée à prix libre, réservation sur justplayingstudio.com. .

Esplanade des rutènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie event@justplayingstudio.com

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English :

Friday, July 24, 2026, preview screening at the CGR in Rodez! Starting at 6:30 p.m., an exhibition of classic and super sports cars on the plaza, followed by a screening at 8:30 p.m. of “On ira rouler chez vous Stage 1: Northern Aveyron.” Admission is pay-what-you-want.

L’événement Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ ! Rodez a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)