Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO Rodez
jeudi 16 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO
Place du Maréchal Foch Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
L’association HARPE et MUSIQUE en ROUERGUE vous propose un concert à la chapelle royale. Le harpiste virtuose Alexander Boldachev et ses amis rencontrent Ravel, Debussy & Co, 7 musiciens sur scène.
Alexander Boldachev, le trio de jeunes talents Apassionato originaires de Roumanie, le flûtiste Jérémie Bernet-Rolande, le clarinettiste Peter Himpe interpréteront les Danses de Debussy, l’introduction et allegro de Ravel, Elpénor de Roussel, le concertino de Damase et les dances roumaines de Bartok. 15 .
Place du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 82 68 61 26 hmr@billorgues.fr
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English :
The HARPE et MUSIQUE en ROUERGUE association presents a concert at the Royal Chapel. Virtuoso harpist Alexander Boldachev and his friends take on Ravel, Debussy & Co., with seven musicians on stage.
L’événement Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO Rodez a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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