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Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO Rodez

jeudi 16 juillet 2026 · Rodez

Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO Rodez

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Place du Maréchal Foch
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Tarif adhérent

Rodez

Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO

Place du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

L’association HARPE et MUSIQUE en ROUERGUE vous propose un concert à la chapelle royale. Le harpiste virtuose Alexander Boldachev et ses amis rencontrent Ravel, Debussy & Co, 7 musiciens sur scène.
Alexander Boldachev, le trio de jeunes talents Apassionato originaires de Roumanie, le flûtiste Jérémie Bernet-Rolande, le clarinettiste Peter Himpe interpréteront les Danses de Debussy, l’introduction et allegro de Ravel, Elpénor de Roussel, le concertino de Damase et les dances roumaines de Bartok. 15  .

Place du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 82 68 61 26  hmr@billorgues.fr

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English :

The HARPE et MUSIQUE en ROUERGUE association presents a concert at the Royal Chapel. Virtuoso harpist Alexander Boldachev and his friends take on Ravel, Debussy & Co., with seven musicians on stage.

L’événement Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO Rodez a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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