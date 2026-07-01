Informations pratiques

Rodez

Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO

Place du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

L’association HARPE et MUSIQUE en ROUERGUE vous propose un concert à la chapelle royale. Le harpiste virtuose Alexander Boldachev et ses amis rencontrent Ravel, Debussy & Co, 7 musiciens sur scène.

Alexander Boldachev, le trio de jeunes talents Apassionato originaires de Roumanie, le flûtiste Jérémie Bernet-Rolande, le clarinettiste Peter Himpe interpréteront les Danses de Debussy, l’introduction et allegro de Ravel, Elpénor de Roussel, le concertino de Damase et les dances roumaines de Bartok. 15 .

Place du Maréchal Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 82 68 61 26 hmr@billorgues.fr

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English :

The HARPE et MUSIQUE en ROUERGUE association presents a concert at the Royal Chapel. Virtuoso harpist Alexander Boldachev and his friends take on Ravel, Debussy & Co., with seven musicians on stage.

L’événement Concert à la Chapelle Royale RAVEL,DEBUSSY & CO Rodez a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)