Théâtre ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Rodez

Informations pratiques

Rodez

Théâtre ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

1 Rue Sarrus Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-11-07 2027-01-16 2027-02-27 2027-03-20 2027-04-24

Une œuvre bouleversante entre tension, humanité et espoir d’après Jean-Philippe DAGUERRE

Une création de Stichomythie & Compagnies mise en scène par Fabien AUSTRUY

Chorégraphies créées par Léonie BONNEFÉ et Dorian CAMPOS.

Paris, 1942.

Pour échapper à la barbarie nazie, Joseph Haffmann, bijoutier juif, confie son commerce à son employé Pierre Vigneau avant de se cacher dans la cave de sa propre boutique.

Mais l’accord entre les deux hommes va rapidement prendre une tournure inattendue…

Dans ce huis clos poignant où les silences pèsent autant que les mots, les rapports humains se transforment au rythme de la peur, de l’ambition et des compromis.

Entre émotion, tension dramatique et instants suspendus, Adieu Monsieur Haffmann nous plonge au cœur d’une époque où chaque choix peut bouleverser une vie entière.

Une pièce profondément humaine, mêlant théâtre et mouvement, portée par une mise en scène sensible et immersive.

Avec Adieu Monsieur Haffmann, j’ai eu envie d’explorer un registre plus intime, plus intense, profondément humain.

Cette œuvre est une traversée émotionnelle où chaque regard, chaque silence et chaque geste racontent autant que les mots eux-mêmes.

À travers cette mise en scène, j’ai voulu créer une expérience sensible et vivante, mêlant tension dramatique et poésie du mouvement grâce au travail chorégraphique de Léonie Bonnefé et Dorian Campos.

C’est une aventure artistique forte, portée par une troupe passionnée, que nous avons hâte de partager avec le public.

Parce qu’au-delà de l’Histoire, cette pièce parle avant tout de l’humain.

Fabien AUSTRUY 6 .

1 Rue Sarrus Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 30 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A deeply moving work that blends tension, humanity, and hope, based on Jean-Philippe DAGUERRE

A production by Stichomythie & Compagnies, directed by Fabien AUSTRUY

Choreography by Léonie BONNEFÉ and Dorian CAMPOS.

L’événement Théâtre ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Rodez a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)