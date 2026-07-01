Informations pratiques

Rodez

Exposition temporaire Cathy Langlois, Sculpteur Tiki

7 Rue du Bal Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-30

Cathy Langlois, sculpteur Tiki vous propose une exposition temporaire.

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7 Rue du Bal Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 83 86 76 93 guihome86@gmail.com

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English :

Cathy Langlois, a Tiki sculptor, is presenting a temporary exhibition.

L’événement Exposition temporaire Cathy Langlois, Sculpteur Tiki Rodez a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)