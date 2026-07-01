AGENDA · Rodez
Exposition temporaire Cathy Langlois, Sculpteur Tiki Rodez
jeudi 30 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Exposition temporaire Cathy Langlois, Sculpteur Tiki
7 Rue du Bal Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-30
Cathy Langlois, sculpteur Tiki vous propose une exposition temporaire.
.
7 Rue du Bal Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 83 86 76 93 guihome86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cathy Langlois, a Tiki sculptor, is presenting a temporary exhibition.
L’événement Exposition temporaire Cathy Langlois, Sculpteur Tiki Rodez a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- CONCERT DO MONTEBELLO Trio et chœurs de l’Ensemble YAQUA CHANTER Rodez 23 juillet 2026
- Projection On Ira Rouler Chez Vous Étape 1 Le Nord Aveyron au CGR de RODEZ ! Rodez 24 juillet 2026
- Baignade au lac de Pont de Salars Rodez 28 juillet 2026
- Caravane du sport-RODEZ Rodez 30 juillet 2026
- Les Jeudisco des Halles Rodez 30 juillet 2026