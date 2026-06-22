Baignade au lac de Pont de Salars Rodez mardi 28 juillet 2026.

Rodez

Baignade au lac de Pont de Salars

rue louis dausse 12000 rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Journée détente et baignade à la plage aménagée et surveillée des Rousselleries.

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rue louis dausse 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr

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English :

A day of relaxation and swimming at the developed and supervised beach at Les Rousselleries.

L’événement Baignade au lac de Pont de Salars Rodez a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)