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Baignade au lac de Pont de Salars Rodez

Baignade au lac de Pont de Salars Rodez

Baignade au lac de Pont de Salars Rodez mardi 28 juillet 2026.

Adresse
rue louis dausse 12000 rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Tarif
Tarif Groupe

Rodez

Baignade au lac de Pont de Salars

rue louis dausse 12000 rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Journée détente et baignade à la plage aménagée et surveillée des Rousselleries.
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rue louis dausse 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29  csrodez@caf12.caf.fr

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English :

A day of relaxation and swimming at the developed and supervised beach at Les Rousselleries.

L’événement Baignade au lac de Pont de Salars Rodez a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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