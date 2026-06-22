Baignade au lac de Pont de Salars Rodez
Baignade au lac de Pont de Salars Rodez mardi 28 juillet 2026.
Rodez
Baignade au lac de Pont de Salars
rue louis dausse 12000 rodez Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Journée détente et baignade à la plage aménagée et surveillée des Rousselleries.
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rue louis dausse 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr
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English :
A day of relaxation and swimming at the developed and supervised beach at Les Rousselleries.
L’événement Baignade au lac de Pont de Salars Rodez a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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