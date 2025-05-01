Cafézoïde, un espace de jeux et d’ateliers pour les enfants et leurs familles
samedi 4 juillet 2026
Informations pratiques
Tous
les jours, l’équipage propose des activités artistiques et culturelles.
Mosaïque,
jeux de société, couture, cartes postales, peinture libre, jeux d’eau, karaoké,
musique, espace lecture, espace petite enfance… Pour les parents, des temps de
parentalité seront proposés.
Le
Café des enfants reste ouvert au 92 bis quai de la Loire tout l’été, où vous
pourrez également profiter de plusieurs ateliers et espaces de liberté. Il y
aura aussi des échanges avec le jardin et la terrasse du Cafézoïde.
Une
journée japonaise thématique sera proposée le 15 août.
Plusieurs
associations partenaires interviendront sur Paris Plages avec nous ! Le
programme sera annoncé sur notre site et dans notre espace au fur et à mesure
de l’été.
Les
animations auront lieu entre 14h00 et 18h00 sur Paris Plages (mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche), et de 10h00 à 18h00 au Cafézoïde (mercredi,
jeudi, samedi et dimanche).
Pour les enfants de 0 à 8 ans, la présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire. À partir de 8 ans, les enfants peuvent venir de manière autonome, sans réservation.
Cafézoïde revient sur Paris Plages pour jouer avec les enfants de 0 à 18 ans.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00
gratuit
Entre 0 et 8 ans, il faut être accompagné d’un responsable.
À partir de 8 ans, les enfants peuvent venir de manière autonome.
Public tout-petits, enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T14:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00;2026-08-30T14:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00
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