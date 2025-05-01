Cafézoïde, un espace de jeux et d’ateliers pour les enfants et leurs familles

Informations pratiques

Tous

les jours, l’équipage propose des activités artistiques et culturelles.

Mosaïque,

jeux de société, couture, cartes postales, peinture libre, jeux d’eau, karaoké,

musique, espace lecture, espace petite enfance… Pour les parents, des temps de

parentalité seront proposés.

Le

Café des enfants reste ouvert au 92 bis quai de la Loire tout l’été, où vous

pourrez également profiter de plusieurs ateliers et espaces de liberté. Il y

aura aussi des échanges avec le jardin et la terrasse du Cafézoïde.

Une

journée japonaise thématique sera proposée le 15 août.

Plusieurs

associations partenaires interviendront sur Paris Plages avec nous ! Le

programme sera annoncé sur notre site et dans notre espace au fur et à mesure

de l’été.

Les

animations auront lieu entre 14h00 et 18h00 sur Paris Plages (mercredi, jeudi,

vendredi, samedi et dimanche), et de 10h00 à 18h00 au Cafézoïde (mercredi,

jeudi, samedi et dimanche).

Pour les enfants de 0 à 8 ans, la présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire. À partir de 8 ans, les enfants peuvent venir de manière autonome, sans réservation.

Cafézoïde revient sur Paris Plages pour jouer avec les enfants de 0 à 18 ans.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

gratuit

Entre 0 et 8 ans, il faut être accompagné d’un responsable.

À partir de 8 ans, les enfants peuvent venir de manière autonome.

Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T18:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T14:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T14:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00;2026-08-30T14:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00



https://www.cafezoide.asso.fr +33142382637 lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr https://www.facebook.com/KAFEZOIDE/ https://www.facebook.com/KAFEZOIDE/



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