CAGARAU FESTUM Saint-Pargoire
CAGARAU FESTUM Saint-Pargoire dimanche 14 juin 2026.
Saint-Pargoire
CAGARAU FESTUM
Saint-Pargoire Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rassemblement des animaux totémiques autour de l’escargot.
Animations repas- foodtrucks-buvette.
Programme
– 11h accueil des animaux
– 12h apéritif et repas ( sur inscription auprès de la médiathèque jusqu’au 5 juin ) ou foodtrucks
– 14h30 déambulation dans le village.
Une journée placée sous le signe du partage, de la fête et des traditions locales!
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Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 90 16 79
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English :
Gathering of totemic animals around the snail.
Entertainment ? meals foodtrucks refreshment stands.
Program
– 11 a.m. animals welcome
– 12pm aperitif and meal (registration at the media library until June 5) or foodtrucks
– 2.30pm stroll through the village.
A day of sharing, celebration and local traditions!
L’événement CAGARAU FESTUM Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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