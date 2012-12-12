Saint-Pargoire

CAGARAU FESTUM

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rassemblement des animaux totémiques autour de l’escargot.

Animations repas- foodtrucks-buvette.

Programme

– 11h accueil des animaux

– 12h apéritif et repas ( sur inscription auprès de la médiathèque jusqu’au 5 juin ) ou foodtrucks

– 14h30 déambulation dans le village.

Une journée placée sous le signe du partage, de la fête et des traditions locales!

.

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 90 16 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gathering of totemic animals around the snail.

Entertainment ? meals foodtrucks refreshment stands.

Program

– 11 a.m. animals welcome

– 12pm aperitif and meal (registration at the media library until June 5) or foodtrucks

– 2.30pm stroll through the village.

A day of sharing, celebration and local traditions!

L’événement CAGARAU FESTUM Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT