FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-PARGOIRE Saint-Pargoire
FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-PARGOIRE Saint-Pargoire samedi 30 mai 2026.
Saint-Pargoire
FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-PARGOIRE
3B Rue de la Croix Haute Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
En partenariat avec la CCVH et les associations
Viens relever les défis sportifs et culturels de chaque stand
Gratuite et ouverte à tous, cette journée festive met à l’honneur la jeunesse, la pratique sportive, la découverte et le vivre-ensemble. Tout au long de la journée, habitants, familles et jeunes pourront profiter d’animations, d’initiations et de démonstrations proposées par les associations et acteurs locaux. .
3B Rue de la Croix Haute Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01
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English :
In partnership with CCVH and associations
Come and take up the sporting and cultural challenges at each stand
L’événement FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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