Saint-Pargoire

FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-PARGOIRE

3B Rue de la Croix Haute Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

En partenariat avec la CCVH et les associations

Viens relever les défis sportifs et culturels de chaque stand

Gratuite et ouverte à tous, cette journée festive met à l’honneur la jeunesse, la pratique sportive, la découverte et le vivre-ensemble. Tout au long de la journée, habitants, familles et jeunes pourront profiter d’animations, d’initiations et de démonstrations proposées par les associations et acteurs locaux. .

3B Rue de la Croix Haute Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with CCVH and associations

Come and take up the sporting and cultural challenges at each stand

L’événement FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT