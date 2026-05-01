Saint-Pargoire

PLACE AU TERROIR SAINT PARGOIRE

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Place au Terroir des soirées diablement locales !

Les soirées Place au Terroir reviennent cette année dans 19 communes de la Vallée de l’Hérault. Plus que de simples marchés nocturnes, il s’agit de soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer le terroir.

Nous sommes ravis de vous inviter à une nouvelle soirée mettant en avant les artisans du territoire dans le cadre de Place au Terroir

Rejoignez-nous dès 19h, sur le camp de la cousse, pour célébrer , l’artisanat, les saveurs locales et la convivialité estivale en vallée de l’Hérault. .

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01

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English : PLACE AU TERROIR SAINT PARGOIRE

Place au Terroir is a program in the heart of our towns and villages to enjoy the beauty of our summer evenings, sweet, simple, light and authentic!

These convivial evenings will bring you face-to-face with local producers, artisans and winemakers, to celebrate our terroir. Once again this year, concerts, games, workshops, demonstrations and guided tours round off these rendezvous

L’événement PLACE AU TERROIR SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT