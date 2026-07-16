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AGENDA · Saint-Pargoire

CONCERT D’ORGUE Saint-Pargoire

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pargoire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
5 Rue du Château
Ville
34230 Saint-Pargoire
Département
Hérault
Tarif

Saint-Pargoire

CONCERT D’ORGUE

5 Rue du Château Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Un concert sur orgue positif à l’église de Saint-Pargoire donné par Monsieur Sylvain Pluyaut.
A l’église de Saint-Pargoire, un concert sur orgue positif donné par Monsieur Sylvain Pluyaut, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, professeur d’improvisation et d’accompagnement pour la formation des organistes liturgiques russes à la cathédrale catholique de Moscou. Organisé par l’Association Salve.   .

5 Rue du Château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88 

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English : CONCERT D’ORGUE

A concert on the positive organ at the Church of Saint-Pargoire, performed by Mr. Sylvain Pluyaut.

L’événement CONCERT D’ORGUE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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