Informations pratiques

Saint-Pargoire

CONCERT D’ORGUE

5 Rue du Château Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un concert sur orgue positif à l’église de Saint-Pargoire donné par Monsieur Sylvain Pluyaut.

A l’église de Saint-Pargoire, un concert sur orgue positif donné par Monsieur Sylvain Pluyaut, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, professeur d’improvisation et d’accompagnement pour la formation des organistes liturgiques russes à la cathédrale catholique de Moscou. Organisé par l’Association Salve. .

5 Rue du Château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88

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English : CONCERT D’ORGUE

A concert on the positive organ at the Church of Saint-Pargoire, performed by Mr. Sylvain Pluyaut.

L’événement CONCERT D’ORGUE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT