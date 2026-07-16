CONCERT D’ORGUE Saint-Pargoire
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pargoire
Informations pratiques
Saint-Pargoire
CONCERT D’ORGUE
5 Rue du Château Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Un concert sur orgue positif à l’église de Saint-Pargoire donné par Monsieur Sylvain Pluyaut.
A l’église de Saint-Pargoire, un concert sur orgue positif donné par Monsieur Sylvain Pluyaut, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, professeur d’improvisation et d’accompagnement pour la formation des organistes liturgiques russes à la cathédrale catholique de Moscou. Organisé par l’Association Salve. .
5 Rue du Château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88
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English : CONCERT D’ORGUE
A concert on the positive organ at the Church of Saint-Pargoire, performed by Mr. Sylvain Pluyaut.
L’événement CONCERT D’ORGUE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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