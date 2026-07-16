Informations pratiques

Saint-Pargoire

EXPOSITION DE PHOTOS

5 Rue du Château Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’association Salve organise une exposition de photos dans l’église classée du village de Saint-Pargoire.

L’association Salve organise une exposition de photos relatives au futur projet d’installation d’un orgue d’étude , dit “Orgue Vert”, dans l’église classée du village de Saint-Pargoire. Cette exposition a pour but d’aider à mettre en place le podium qui portera l’instrument. .

5 Rue du Château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88

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English : EXPOSITION DE PHOTOS

The Salve Association is organizing a photo exhibition in the historic church in the village of Saint-Pargoire.

L’événement EXPOSITION DE PHOTOS Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT