EXPOSITION DE PHOTOS Saint-Pargoire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pargoire
Informations pratiques
Saint-Pargoire
EXPOSITION DE PHOTOS
5 Rue du Château Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’association Salve organise une exposition de photos dans l’église classée du village de Saint-Pargoire.
L’association Salve organise une exposition de photos relatives au futur projet d’installation d’un orgue d’étude , dit “Orgue Vert”, dans l’église classée du village de Saint-Pargoire. Cette exposition a pour but d’aider à mettre en place le podium qui portera l’instrument. .
5 Rue du Château Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 74 96 62 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION DE PHOTOS
The Salve Association is organizing a photo exhibition in the historic church in the village of Saint-Pargoire.
L’événement EXPOSITION DE PHOTOS Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Saint-Pargoire (Hérault)
- FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire 31 juillet 2026
- PLACE AU TERROIR SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire 29 août 2026
- VIDE GRENIER DE LA TOUR D’HORIZON Saint-Pargoire 12 septembre 2026
- CONCERT D’ORGUE Saint-Pargoire 20 septembre 2026