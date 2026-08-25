Cahutes Salle des fêtes Condé-sur-Vire
jeudi 8 octobre 2026 · Salle des fêtes · Condé-sur-Vire
Informations pratiques
Condé-sur-Vire
Cahutes
Salle des fêtes 2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 11:00:00
fin : 2026-10-08 11:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Deux danseuses évoluent à l’intérieur d’une cabane. Cet habitat poétique et intime devient le lieu de métamorphoses successives d’un univers blanc et cotonneux à un paysage floral, la danse s’étire, pousse et prend racine, à l’image du vivant.
Le corps, la musique et la lumière dialoguent et transforment l’ordinaire en matières poétiques et ludiques. Ombres chinoises et lampes en mouvement font apparaître des jeux de clair-obscur, de jour et de nuit, comme autant de respirations visuelles.
Durée 25 min.
Âge 6 mois et +. .
Salle des fêtes 2 Rue Auguste Grandin Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Cahutes
L’événement Cahutes Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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