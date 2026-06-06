6e rassemblement de véhicules anciens Condé Espace Condé-sur-Vire

Condé-sur-Vire

6e rassemblement de véhicules anciens

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous le 06 septembre prochain à Condé-Sur-Vire pour le 6e rassemblement de véhicules anciens !

Rassemblement de véhicules anciens.

Amateurs de belles mécaniques, cette journée est faite pour vous !

Au programme

– Exposition de véhicules anciens,

– Balades,

– Concert GRATUIT,

– Tombola avec de nombreux lots à gagner,

– Restauration sur place,

– Buvette,

– Structure gonflable pour les enfants.

Entrée GRATUITE pour tous.

Venez en famille ou entre amis pour partager un moment convivial et festif ! .

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 47 94 95 18

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English : 6e rassemblement de véhicules anciens

L’événement 6e rassemblement de véhicules anciens Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Saint-Lô