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6e rassemblement de véhicules anciens Condé Espace Condé-sur-Vire

6e rassemblement de véhicules anciens Condé Espace Condé-sur-Vire

6e rassemblement de véhicules anciens Condé Espace Condé-sur-Vire dimanche 6 septembre 2026.

Lieu
Condé Espace
Adresse
2A Route de Villeneuve
Ville
50890 Condé-sur-Vire
Département
Manche
Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Condé-sur-Vire

6e rassemblement de véhicules anciens

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Rendez-vous le 06 septembre prochain à Condé-Sur-Vire pour le 6e rassemblement de véhicules anciens !

Rassemblement de véhicules anciens.
Amateurs de belles mécaniques, cette journée est faite pour vous !

Au programme
– Exposition de véhicules anciens,
– Balades,
– Concert GRATUIT,
– Tombola avec de nombreux lots à gagner,
– Restauration sur place,
– Buvette,
– Structure gonflable pour les enfants.

Entrée GRATUITE pour tous.

Venez en famille ou entre amis pour partager un moment convivial et festif !   .

Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 47 94 95 18 

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English : 6e rassemblement de véhicules anciens

L’événement 6e rassemblement de véhicules anciens Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Saint-Lô

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