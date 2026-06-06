6e rassemblement de véhicules anciens Condé Espace Condé-sur-Vire
6e rassemblement de véhicules anciens Condé Espace Condé-sur-Vire dimanche 6 septembre 2026.
Condé-sur-Vire
6e rassemblement de véhicules anciens
Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Rendez-vous le 06 septembre prochain à Condé-Sur-Vire pour le 6e rassemblement de véhicules anciens !
Rassemblement de véhicules anciens.
Amateurs de belles mécaniques, cette journée est faite pour vous !
Au programme
– Exposition de véhicules anciens,
– Balades,
– Concert GRATUIT,
– Tombola avec de nombreux lots à gagner,
– Restauration sur place,
– Buvette,
– Structure gonflable pour les enfants.
Entrée GRATUITE pour tous.
Venez en famille ou entre amis pour partager un moment convivial et festif ! .
Condé Espace 2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 47 94 95 18
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English : 6e rassemblement de véhicules anciens
L’événement 6e rassemblement de véhicules anciens Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Saint-Lô
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