Cahutes Médiathèque Donville-les-Bains
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Cahutes
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 11:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Deux danseuses évoluent à l’intérieur d’une cabane. Cet habitat poétique et intime devient le lieu de métamorphoses successives d’un univers blanc et cotonneux à un paysage floral, la danse s’étire, pousse et prend racine, à l’image du vivant.
Le corps, la musique et la lumière dialoguent et transforment l’ordinaire en matières poétiques et ludiques. Ombres chinoises et lampes en mouvement font apparaître des jeux de clair-obscur, de jour et de nuit, comme autant de respirations visuelles.
Durée 25 min.
Âge 6 mois et +. .
Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Cahutes
L’événement Cahutes Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture