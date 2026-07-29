Exposition de peinture Le Trio Donville-les-Bains
mercredi 2 septembre 2026 · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Exposition de peinture Le Trio
2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-02
La passion de la peinture et leur amitié ont donné naissance au trio avec Jean-Pierre Pornon, Annie Loisel et Fabien Journé.
Visite libre et gratuite pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. .
2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr
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English : Exposition de peinture Le Trio
L’événement Exposition de peinture Le Trio Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer
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