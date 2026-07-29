Informations pratiques

Donville-les-Bains

Exposition de peinture Le Trio

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-02

La passion de la peinture et leur amitié ont donné naissance au trio avec Jean-Pierre Pornon, Annie Loisel et Fabien Journé.

Visite libre et gratuite pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. .

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr

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English : Exposition de peinture Le Trio

L’événement Exposition de peinture Le Trio Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer