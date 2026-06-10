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Marché nocturne Donville-les-Bains

Marché nocturne Donville-les-Bains

Marché nocturne Donville-les-Bains vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Marché nocturne

Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

De nombreux exposants sur la digue et dans la pinède.
A 20h, concert du groupe Ragtime Banjoline   .

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50  communication@donville.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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