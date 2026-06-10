Marché nocturne de Donville les Bains Donville-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.

Donville-les-Bains

Marché nocturne de Donville les Bains

Rue de la Plage Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Nombreux exposants sur la digue et dans la pinède.

A 20h concert du groupe ENOMYSTIK .

Rue de la Plage Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50 communication@donville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne de Donville les Bains

L’événement Marché nocturne de Donville les Bains Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer