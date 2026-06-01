Concert Chant Choral Donville-les-Bains
Concert Chant Choral Donville-les-Bains vendredi 31 juillet 2026.
Donville-les-Bains
Concert Chant Choral
Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 20:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Concert de chant choral. Programme varié (chanson contemporaine, gospell, chant sacré, chant du monde…)et pièces instrumentales.
Participation libre .
Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 22 73 00 71 claudinedanet@orange.fr
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English : Concert Chant Choral
L’événement Concert Chant Choral Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer
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