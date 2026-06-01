Donville-les-Bains

Concert Chant Choral

Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 20:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Concert de chant choral. Programme varié (chanson contemporaine, gospell, chant sacré, chant du monde…)et pièces instrumentales.

Participation libre .

Eglise Notre Dame de Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 22 73 00 71 claudinedanet@orange.fr

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English : Concert Chant Choral

L’événement Concert Chant Choral Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer