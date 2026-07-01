Atelier ludique pour comprendre le comportement canin Prose Café 2 Donville-les-Bains

Informations pratiques

Donville-les-Bains

Atelier ludique pour comprendre le comportement canin

Prose Café 2 96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Ateliers ludiques pour les enfants de 5 à 11 ans afin de les sensibiliser au comportement canin et aux bons réflexes à adopter face aux chiens.

Mon objectif est de transmettre aux enfants les bases essentielles pour mieux comprendre les chiens et apprendre à réagir correctement au quotidien et éviter les accidents par morsure, agir dans le respect de l’animal et avoir une belle relation avec l’animal.

J’interviens avec deux grosses peluches donc l’atelier est tout à fait adapté également aux enfants qui auraient peur des chiens. Jeux de rôle, vidéo, jeux pédagogiques etc… Un goûter est proposé au cours de l’atelier pour faire une petite pause au milieu.

Durée 1h30 .

Prose Café 2 96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 67 85 61 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier ludique pour comprendre le comportement canin

L’événement Atelier ludique pour comprendre le comportement canin Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer