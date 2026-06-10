exposition de peinture Donville les Bains Donville-les-Bains
exposition de peinture Donville les Bains Donville-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Donville-les-Bains
exposition de peinture Donville les Bains
8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-11
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-11
Nous présentons les œuvres réalisées cette l’année par nos adhérents. Les thèmes abordés ont été la nature morte et aussi la transparence en peinture. Sans parler des réalisations suivant les inspirations de chacun.
Horaires 14h-18h30 .
8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 06 44 11 49 lespalettes.presidence@gmail.com
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English : exposition de peinture Donville les Bains
L’événement exposition de peinture Donville les Bains Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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