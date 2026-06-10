Marché nocturne Donville-les-Bains
Marché nocturne Donville-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.
Donville-les-Bains
Marché nocturne
Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Nombreux exposants sur la digue et dans la pinède.
A 20h concert de La Montée Saintonge. .
Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50 communication@donville.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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