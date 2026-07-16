Les Rencontres d’été de la Datcha Donville-les-Bains
samedi 1 août 2026 · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Les Rencontres d’été de la Datcha
15 Rue Marcel Gayet Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Lors des dixièmes Rencontres d’été, la Datcha de Donville organise plusieurs spectacles, théâtre, concerts et conférences musicales autour de la culture russe et ukrainienne. Les artistes invités sont des virtuoses reconnus sur les scènes internationales, qu’il s’agisse de Boulou Ferré, d’Oleg Ponomarenko, de Nathalia Breeva, de Natacha Fialkovsky et sa troupe, dont Olivier Cahours et Pascal Monge.Irène Sokologorsky interviendra avec les frères Gourko pour nous faire apprécier la poésie… en chansons ! Le tout dans le cadre historique de la Gerbette, au frais sous les arbres centenaires…Julie Lesnoff présentera des récits d’exil pendant que les enfants pourront écouter des contes russes, suivis d’un délicieux goûter (le dimanche 2 à 16h).
Programme sur l’affiche
(en cas de météo défavorable replis à l’église Saint Clair) .
15 Rue Marcel Gayet Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 04 10 ladatchadedonville@gmail.com
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English : Les Rencontres d’été de la Datcha
L’événement Les Rencontres d’été de la Datcha Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer
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