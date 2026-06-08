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Concert de chant choral Donville-les-Bains

Concert de chant choral Donville-les-Bains vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Rue Jacques Prévert

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Concert de chant choral

Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 20:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Concert de chant choral avec programme varié (chanson contemporaine, gospell, chant sacré, chant du monde…) et pièces instrumentales.
Participation libre.   .

Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 22 73 00 71  claudinedanet@orange.fr

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English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer

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