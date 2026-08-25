Cahutes Salle des fêtes Marchésieux

Informations pratiques

Marchésieux

Cahutes

Salle des fêtes 5 Rue Minostrande Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 11:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Deux danseuses évoluent à l’intérieur d’une cabane. Cet habitat poétique et intime devient le lieu de métamorphoses successives d’un univers blanc et cotonneux à un paysage floral, la danse s’étire, pousse et prend racine, à l’image du vivant.

Le corps, la musique et la lumière dialoguent et transforment l’ordinaire en matières poétiques et ludiques. Ombres chinoises et lampes en mouvement font apparaître des jeux de clair-obscur, de jour et de nuit, comme autant de respirations visuelles.

Durée 25 min.

Âge 6 mois et +. .

Salle des fêtes 5 Rue Minostrande Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Cahutes

L’événement Cahutes Marchésieux a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture