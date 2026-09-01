Villes en scène > D’amours et de mers Chloé Breillot et Pierrick Hardy Salle communale de Marchésieux Marchésieux

Informations pratiques

Marchésieux

Villes en scène > D’amours et de mers Chloé Breillot et Pierrick Hardy

Salle communale de Marchésieux 5 Rue Minostrande Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02 21:45:00

Date(s) :

2027-04-02

Fado, musiques du monde 1h15 Tout public, dès 7 ans.

Un moment suspendu sous le signe de l’amour et du désir, de l’absence et de la peine.

Depuis 2022, Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare) explorent l’univers des musiques lusophones, inspirés notamment par la beauté du fado lisboète et de la chanson brésilienne. Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent, avec la vérité des chansons populaires, le désir et la peine, l’amour et l’absence.

Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter ces compositions à travers des arrangements atypiques.

Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

Carte de fidélité.

Une carte de fidélité nominative, valable le temps de la saison 2026 2027, est à votre disposition. Pour 3 billets achetés, la 4e place achetée est au tarif préférentiel de 5€, valable sur l’ensemble du réseau Villes en scène. N’hésitez pas à la demander à l’accueil billetterie des spectacles.

Groupes (associations, comités d’entreprise… à partir de 9 personnes).

Pour toute demande de réservation d’un ou plusieurs spectacles, nous vous invitons à contacter le service culture au 02.33.76.10.53 ou à l’adresse culture@cocm.fr.

Accessibilité.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous assurer le meilleur accueil, nous vous invitons à le signaler dès votre réservation. Afin d’améliorer le confort auditif, des équipements spécifiques pour les malentendants sont mis gratuitement à votre disposition à l’accueil des spectacles. N’hésitez pas à en faire la demande. .

Salle communale de Marchésieux 5 Rue Minostrande Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 10 53 culture@cocm.fr

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English : Villes en scène > D’amours et de mers Chloé Breillot et Pierrick Hardy

L’événement Villes en scène > D’amours et de mers Chloé Breillot et Pierrick Hardy Marchésieux a été mis à jour le 2026-09-01 par Côte Ouest Centre Manche