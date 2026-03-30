Caisse à savon

Route de Pierrefonds Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Préparez-vous !

La Course de caisses à savon de l’Union Sportive Crépynoise est de retour jeudi 14 mai à Crépy-en-Valois !

Retenez le Jeudi de l’Ascension, jeudi 14 mai 2026 pour notre célèbre Course de Caisses à Savon Crépynoise !

Comme l’année dernière, la course aura lieu sur la Route de Pierrefonds.

Tous renseignements auprès de l’USC en envoyant un mail à unionsportivecrepynoise@gmail.com

Préparez-vous !

La Course de caisses à savon de l’Union Sportive Crépynoise est de retour jeudi 14 mai à Crépy-en-Valois !

Retenez le Jeudi de l’Ascension, jeudi 14 mai 2026 pour notre célèbre Course de Caisses à Savon Crépynoise !

Comme l’année dernière, la course aura lieu sur la Route de Pierrefonds.

Tous renseignements auprès de l’USC en envoyant un mail à unionsportivecrepynoise@gmail.com .

Route de Pierrefonds Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France unionsportivecrepynoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready!

The Union Sportive Crépynoise soapbox race returns to Crépy-en-Valois on Thursday, May 14!

Mark Ascension Day, Thursday May 14, 2026 for our famous Crépynoise Soap Box Race!

Like last year, the race will take place on the Route de Pierrefonds.

For further information, contact USC by e-mail at unionsportivecrepynoise@gmail.com

L’événement Caisse à savon Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois