Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte
Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte vendredi 3 juillet 2026.
Lauzerte
Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le groupe Caledjo se produira sur la place des Cornières à l’occasion du Jeudi Gourmand du 03 juillet
.
Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
The group Caledjo will perform on the Place des Cornières during the Jeudi Gourmand event on July 03
L’événement Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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