Lauzerte

Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le groupe Caledjo se produira sur la place des Cornières à l’occasion du Jeudi Gourmand du 03 juillet

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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

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English :

The group Caledjo will perform on the Place des Cornières during the Jeudi Gourmand event on July 03

L’événement Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy