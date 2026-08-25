Informations pratiques

Walbach

Calendrier de l’Avent à Walbach

place de la Mairie Walbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-01

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-01

Une case sera dévoilée et une courte histoire sera lue par les jeunes élus présents

Cette année encore, le Conseil Municipal des Jeunes de Walbach organise son calendrier de l’Avent.

Une case sera dévoilée et une courte histoire sera lue par les jeunes élus présents.

Animations les mardis, vendredis, samedis et dimanches. 0 .

place de la Mairie Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 09 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A box will be unveiled and a short story will be read by the young elected representatives present

L’événement Calendrier de l’Avent à Walbach Walbach a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar