UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Cali Troyes

vendredi 23 avril 2027 · Troyes

Cali Troyes

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
vendredi 23 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
Théâtre de Champagne
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
29 29 39 Tarif de base plein tarif

Troyes

Cali

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 29 – 29 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:00:00
fin : 2027-04-23

Date(s) :
2027-04-23

Cali est l’une des voix les plus singulières de la chanson française. Révélé au début des années 2000 avec des titres devenus incontournables comme C’est quand le bonheur ? ou Elle m’a dit, il mêle depuis toujours énergie rock, poésie sensible et émotion à fleur de peau. Sur scène, Cali livre des concerts intenses et généreux, portés par une interprétation habitée et une proximité rare avec le public. Auteur-compositeur engagé et profondément humain, il continue de tracer un parcours artistique libre et passionné.   .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cali Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)