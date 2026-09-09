Informations pratiques

Troyes

Cali

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 29 – 29 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:00:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Cali est l’une des voix les plus singulières de la chanson française. Révélé au début des années 2000 avec des titres devenus incontournables comme C’est quand le bonheur ? ou Elle m’a dit, il mêle depuis toujours énergie rock, poésie sensible et émotion à fleur de peau. Sur scène, Cali livre des concerts intenses et généreux, portés par une interprétation habitée et une proximité rare avec le public. Auteur-compositeur engagé et profondément humain, il continue de tracer un parcours artistique libre et passionné. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Cali Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne