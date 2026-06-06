Calligraphies Sauvages La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante, présente Calligraphies Sauvages, une exposition personnelle de l’artiste Denis Péan. Elle se tiendra dans notre salle principale, sur le site de l’ancienne laiterie de Massais à Val en Vignes du 4 juillet au 6 septembre 2026.

Artiste pluridisciplinaire, poète, musicien, auteur et compositeur au sein du groupe Lo’Jo, Denis Péan accompagne ses recherches musicales et poétiques d’une pratique calligraphique qu’il qualifie de sauvage dans une écriture instinctive et originelle. Ses mots, il les recueille et les gribouille, les assemble et les dépose à partir de lettres collectées ou composées.

Denis Péan créolise dans une alchimie poétique, la transe de papier, une écriture libérée des académismes, une douceur sans frontière dont chaque locution s’assemble dans la plénitude d’instants, d’hommages ou de rencontres éphémères. Ses bribes oniriques martèlent leurs sonorités. Leurs rythmes s’amoncèlent, ça et là, sur des carnets patinés, partitions lacunaires, ou registres égarés dont les papiers hors d’âges sont un premier voyage.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à 11h à la galerie la corbata rosa pour le vernissage en accès libre de l’exposition Calligraphies Sauvages en présence de Denis Péan.

La galerie est ouverte en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, et sur rendez-vous pour les autres jours et créneaux.