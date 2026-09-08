Callmeludo : « On fait comme on a dit » Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 17:00 – 18:30

Gratuit : non 30 € Tout public

Après avoir conquis le public des Antilles et de La Cigale à Paris, CallMeLudo part en tournée avec son spectacle « On fait comme on a dit ».Ludo, c’est un humour fin, subtil et terriblement humain. Il observe nos relations, nos contradictions, nos petites habitudes et ces situations du quotidien dans lesquelles on finit toujours par se reconnaître.Sur scène, il fait rire, mais pas seulement. Derrière chaque anecdote se cachent des sujets parfois inattendus, des émotions que l’on n’avait pas forcément prévu de ressentir et cette capacité rare à passer du rire à quelque chose de plus intime, sans jamais perdre le public.« On fait comme on a dit » est un spectacle que l’on ne se contente pas de regarder : on le vit. On rit beaucoup, on se reconnaît souvent, on est parfois touché là où on ne s’y attendait pas… et on en reparle encore après.Un stand-up généreux, drôle et sensible, porté par un artiste qui transforme les petites choses de la vie en grands moments de scène.???? Billetterie

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.bizouk.com/events/details/callmeludo-on-fait-comme-on-a-dit/119384



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