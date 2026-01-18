Calme et clarté retraite de méditation au centre Shambhala

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-14

2026-03-07

Découvrez l’art de la méditation dans la beauté sereine de Dechen Chöling. Cette retraite est spécialement conçue pour les débutants et propose une introduction en douceur à la pleine conscience, à la contemplation et à la culture de notre sagesse innée.

Grâce à des séances de méditation guidées par des enseignants expérimentés, à des moments de réflexion silencieuse, à des occasions de s’immerger dans la nature et s’initier aux enseignements des maîtres de méditation Chogyam Trungpa Rinpoché et de la nonne bouddhiste occidentale Pema Chodron, vous apprendrez à vous reconnecter à votre calme intérieur et à retrouver l’équilibre dans votre vie quotidienne. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 55 52

