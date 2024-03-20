CALOGERO – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

CALOGERO – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers samedi 12 septembre 2026.

CALOGERO Début : 2026-09-12 à 20:00. Tarif : – euros.

O SPECTACLES EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49