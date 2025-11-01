Calogero Versailles Palais des Congrès Versailles

Calogero Vendredi 13 novembre 2026, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

89 € Platinum / 79 € Carré or / 69 € Cat 1 / 59 € Cat 2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00 – 2026-11-13T22:30:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00 – 2026-11-13T22:30:00

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 26 20 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0715/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0715&EventId=74&request=QcE+w0WHSuCxe7JGUFyvV4jmYjPN6c/Pa7rqlLcAHo5JcLz5q16vhZv2JcFUDlbGNRKs7Y92RvXVeasLlmkSdHJNdUdN5XE2OOyaVCsczoY= »}]

Concert – Le tour des Théâtres musique calogero