Calque et aquarelle: Marie Ducaté vous emmène dans son monde de couleurs, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Calque et aquarelle: Marie Ducaté vous emmène dans son monde de couleurs Samedi 6 juin, 10h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

50.- CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

L’artiste Marie Ducaté est une exploratrice.

Après une formation aux Beaux-Arts de Lille et une pratique de la peinture, elle se tourne vers les disciplines de la céramique, du verre, du tissu. Elle travaille désormais aussi le calque et vous propose de découvrir les mille facettes de cet étonnant médium lors de ce workshop.

Le samedi 6 juin,

10h30-12h30 | 13h30-15h30 (durée 4h)

Tarifs: 50.- CHF

Inscriptions dès le 26 avril

Atelier à partir de 14 ans

Plus d’infos: Marie Ducaté. Simultanés

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/agenda »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/simultanes »}]

Workshop avec l’artiste dans le cadre de l’exposition Marie Ducaté. Simultanés

pois multicolores, voile blanc, 2014 (détail) © Marie Ducaté