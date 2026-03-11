Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte
Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte jeudi 16 juillet 2026.
Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Calza Trio Ensoleillé animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
the Calza Trio Ensoleillé will provide musical entertainment at Place des Cornières on Gourmet Thursday.
L’événement Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy