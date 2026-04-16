Camille Claudel et Auguste Rodin Genèse d’une passion Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Les trésors de tolente · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Camille Claudel et Auguste Rodin Genèse d’une passion
Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Ils se sont follement aimés. Elle, c’est Camille Claudel. Lui, c’est Auguste Rodin.
Ils se remémorent leurs années de passion, créatrices mais aussi destructrices.
C’est cette vie qu’ils nous racontent et parfois l’émotion est si forte qu’elle efface
l’instant présent et la passion ressurgit, intacte.
Pièce en 1 acte écrite et interprétée par Nicole Hugues-Herry dans le rôle de Camille Claudel.
Avec Olivier Leclercq dans le rôle d’Auguste Rodin et Cédric Gruénais à la musique. .
Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Camille Claudel et Auguste Rodin Genèse d’une passion Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT PAYS DES ABERS
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