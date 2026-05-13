« Camille Claudel, génie de la sculpture », Musée Albert-André et archives municipales, Bagnols-sur-Cèze

« Camille Claudel, génie de la sculpture » Samedi 23 mai, 20h30 Musée Albert-André et archives municipales Gard

Places limitées/réservation conseillée à partir de 19h30 à l’accueil du musée – durée 1h1+5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Réalisé à partir de correspondances et témoignages, ce spectacle de la Compagnie Artimon Production, nous transporte dans la vie de Camille Claudel, sculptrice de génie de la fin du XIXe siècle.

Musée Albert-André et archives municipales Place Auguste Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze, France Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 0466505056 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-albert-andre Découvrez le premier musée d’art moderne de province dont l’exceptionnelle collection de peinture figurative du post-impressionnisme à nos jours est constituée de quelques chefs-d’œuvre des plus grands peintres modernes : Bonnard, Marquet, Matisse, Renoir, Signac, Valadon, Van Dongen…

Le musée est particulièrement riche en témoignages du courant de la « Jeune Peinture » des années 1950, dont le critique d’art George Besson fut l’ardent défenseur. Celui-ci déposa une partie de sa collection à Bagnols-sur-Cèze. Le musée présente ainsi quelques chefs-d’œuvre emblématiques de l’art du XXe siècle comme “Le 14 juillet au Havre” de Marquet, “La fenêtre ouverte à Nice” de Matisse, “le Bouquet de fleurs des champs” de Bonnard ou “le portrait d’Adèle Besson” de Van Dongen.

Réalisé à partir de correspondances et témoignages, ce spectacle de la Compagnie Artimon Production, nous transporte dans la vie de Camille Claudel, sculptrice de génie de la fin du XIXe siècle.

©Compagnie Artimon