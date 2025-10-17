CAMILLE TISSOT DANS « HEUREUSE » Vendredi 12 juin 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Tarif plein: 20€ / Tarif réduit: 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+01:00 – 2026-06-12T22:00:00+01:00

En accord avec Pow Pow Pow, Artist Live présente Camille Tissot dans « Heureuse »

Comédienne depuis dix ans, et ancienne chroniqueuse chez Canal plus, Camille lance son premier spectacle, Heureuse.

Un spectacle en construction !

Comme son état psychologique.

Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.

«Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive.»

Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

Ouverture des portes: 19H30

Début du spectacle et fermeture des portes: 20H30



Nous avons à cœur d’accueillir tous les publics. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite — contactez-nous pour toute question ou besoin d’accompagnement spécifique.

L’Estrade 137 Rue des Terres de Borde (en face du 126), Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean 33800 Bordeaux.

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

