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CAMILLE TISSOT « Heureuse », Théâtre 100 Noms, NANTES

jeudi 18 mars 2027 · Théâtre 100 Noms · NANTES

CAMILLE TISSOT « Heureuse », Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

Début
jeudi 18 mars 2027
Fin
jeudi 18 mars 2027
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 NANTES
Département
Loire-Atlantique
Tarif
16 € à 28 €

CAMILLE TISSOT « Heureuse » Jeudi 18 mars 2027, 19h00, 21h00 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-18T19:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-18T21:00:00+01:00 – 2027-03-18T23:00:00+01:00

Camille Tissot lance son premier spectacle, « Heureuse ».

Un spectacle en construction !
Comme son état psychologique.
Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien. 
« Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive. » 
Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/657805-camille-tissot-heureuse »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Camille Tissot lance son premier spectacle, « Heureuse ». Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique.

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