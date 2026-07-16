CAMILLE TISSOT « Heureuse », Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

CAMILLE TISSOT « Heureuse » Jeudi 18 mars 2027, 19h00, 21h00 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T19:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-18T21:00:00+01:00 – 2027-03-18T23:00:00+01:00

Camille Tissot lance son premier spectacle, « Heureuse ».

Un spectacle en construction !

Comme son état psychologique.

Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.

« Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive. »

Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/657805-camille-tissot-heureuse »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

Camille Tissot lance son premier spectacle, « Heureuse ». Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique.