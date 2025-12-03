CAMILLE TISSOT – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon

CAMILLE TISSOT Début : 2026-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Comédienne depuis dix ans, et ancienne chroniqueuse chez Canal Plus, Camille lance son premier spectacle, Heureuse.Un spectacle en construction !Comme son état psychologique.Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien. « Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive. » Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21